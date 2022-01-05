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Специалист предупредил о бесконечной циркуляции нового штамма коронавируса

Профилактолог Токарев: штамм COVID-19 «омикрон» может циркулировать бесконечно

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Центр «Вектор»

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может начать бесконечно циркулировать из-за способности передаваться между животными и людьми. Об этом он рассказал в беседе с порталом Ura.ru.

«Появляются данные, что «Омикрон» может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом «Омикрон» может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — объяснил специалист.

По его словам, «омикрон» очень быстро вытесняет штамм «дельта», но нужно время, чтобы выяснить, вытеснит ли он предыдущую мутацию. Токарев предположил, что в каких-то регионах «дельта» останется, и оба штамма будут распространяться одновременно.

Ранее доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Розанов заявил, что в будущем будут массово выявлять новые штаммы коронавируса.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается большое количество «мутантов» коронавируса, однако теперь имеются доступные средства их выявления, которых раньше не было. Благодаря пандемии, указал Розанов, теперь о вирусах известно больше, «наука скакнула на следующий этап».

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