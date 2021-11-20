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WSJ: иранские хакеры взломали крупное американское издательство

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Global Look Press

Иранские хакеры в прошлом году получили доступ к компьютерным системам американского издательского дома Lee Enterprises Inc. Об этом сообщает журнал Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В четверг, 18 ноября, стало известно, что министерство финансов США ввело санкции против шести граждан Ирана и IT-компании Emennet Pasargad, которые якобы пытались повлиять на выборы главы Белого дома. После этого Вашингтон пообещал заплатить до $10 млн за информацию об иранских хакерах Сайеде Хосейне Каземи и Саджаде Кашьяне, которых обвинил в попытке вмешательства в президентскую кампанию в интересах Тегерана.

Как сообщили источники WSJ, Каземи и Кашьян взломали Lee Enterprises Inc. В издательстве не ответили на просьбу журналистов прокомментировать информацию.

В иранском МИД действия американского минфина назвали продолжением «отчаянной политики экс-президента Дональда Трампа по оказанию максимального давления на Иран».

Ранее в ФБР признали факт взлома электронной почты.

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