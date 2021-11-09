В Петербурге введут QR-коды для оплаты общественного транспорта

Власти Санкт-Петербурга планируют в апреле 2022 года ввести на общественном транспорте билеты с QR-кодом, которые будут необходимы для подтверждения оплаты проезда и не будут связаны с вакцинацией. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Автобусы на новых маршрутах оборудуют валидаторами на поручнях. Оплатить проезд можно будет приложив к устройству «Единую карту Петербуржца», «Подорожник», банковскую карту, смартфон или штрих-код в бумажном виде.

«QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру реализовать свое право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет», — пояснили в комитете.

Приобрести разовый штрих-код в следующем году можно будет в кассах метрополитена, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и некоторых сетях розничной торговли. Срок его действия составит 3 дня с момента покупки. Воспользоваться билетом можно будет и по пересадочному тарифу.

В наземном транспорте для оплаты проезда QR-код будет достаточно приложить к считывающему устройству.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге будут выдавать QR-коды тем, кто неофициально переболел COVID-19.