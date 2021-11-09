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Эксперт рассказал, зачем нужен закон о публичной власти

Госдума приняла в первом чтении проект нового базового закона об организации власти в российских регионах. Заместитель секретаря ОП РФ, главный редактор Издательской группы «Юрист», вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Владислав Гриб рассказал, почему и для чего вводится новый закон. Он отметил, что это давно ожидаемый законопроект.

«Важно, что это абсолютно новый закон, а не серия поправок. Закон вводится для того, чтобы систематизировать и универсализировать публичную власть в России. У нас до сих пор не было четкого распределения полномочий между федеральными и региональными властями, региональными и муниципальными. Можно даже сказать, что не было единого правового пространства. И сейчас захватываются общие принципы функционирования власти, чтобы уровни власти действовали слаженно и четко», — рассказал он.

«Понятно что у нас законодательство времен допотопной давности, когда еще не было интернета — бумаги, пакеты в Москву отправляли. Теперь регламентируются даже онлайн-заседания. Конечно, это будет способствовать оперативному решению вопросов, будет сокращено время взаимодействия», — добавил Владислав Гриб.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов подчеркнул, что главы субъектов теперь станут избираться на пять лет повсеместно. Раньше устав субъекта мог сам устанавливать этот срок. При этом субъектам дано право установить продолжительность пребывания больше двух сроков, но это решается с участием Заксобрания, пояснил он.

«Был обновлен перечень должностей, которые будут занимать по согласованию с федеральным центром. Это очень важно понимать. Например, должность главы финансового органа субъекта будет согласовываться с Минфином. Вводится также норма о том, что отрешенный от должности глава не может баллотироваться в течение пяти лет. Глава субъекта по новому закону теперь одновременно является и главным региональным чиновником и федеральным чиновником в данном субъекте. То есть является связующим звеном в вертикале власти, что очень важно», — отметил эксперт.

Кроме того, Владислав Гриб добавил, что также расширится и перечень полномочий субъектов.

«Он будет включать в себя около ста пунктов. Конечно, многие из них носят отсылочный характер. Также в регионах будут закреплены полномочия таких органов, как Счетная палата, уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребенка. Теперь все будет единообразно», — заключил эксперт.

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