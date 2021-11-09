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В России остановился рост заболеваемости COVID-19 среди людей от 18 до 49 лет

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился.

«По возрастной структуре мы, безусловно, наблюдаем снижение среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет», — сказала она в ходе координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. Трансляцию совещания ведет «Россия 24».

Попова добавила, что максимальные показатели заболеваемости остаются в возрастной группе от 65 лет и старше.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна коронавируса в России перешла в четвертую.

По последним данным в России установлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 8 873 655 жителей России, вылечились 7 619 596, скончались 249 215.

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Коронавирус 2019-nCoV
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