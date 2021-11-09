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Гранатомет в заинтересовавшем полицию ролике о депутате Наливкине оказался макетом

Режиссер сатирического интернет-сериала про «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина Андрей Клочков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что гранатомет из ролика, за который на авторов шоу возбудили уголовное дело о хулиганстве, был ненастоящим.

«Нет, конечно, у нас нет настоящего оружия в роликах, это все макеты, находящиеся в свободной продаже. У нас тоже это изымали после роликов, оно там у них в отделе, все с документами, задокументировано. Можете в интернете найти, оно все продается. Киношное, как киношные спецэффекты», — сказал он.

Клочков добавил, что 4 ноября к авторам шоу ворвался ОМОН, после чего у команды изъяли аппаратуру и завели уголовное дело из-за ролика, по сюжету которого Виталий Наливкин «обезвреживает подозрительный предмет на остановке, сносит баннер». По словам Клочкова, ролик снимался в безлюдном месте, а после съемок команда привела территорию в «первозданный вид».

«В этом ролике нами была использована пиротехника, то есть в безлюдном месте, вдали от всяческих жилых построек, любых кварталов, это был пригород. И после съемок мы за собой убрали, то есть привели в первозданный вид. Там приезжало даже по указке после выхода этого ролика МЧС, проверяло это место, то есть было заключение, что никакого ущерба нет. Спустя полтора месяца, видать, поступила какая-то команда, и наш краевой отдел экономической безопасности возбудил дело против нас о тяжких хулиганских действиях, что мы якобы такие злостные хулиганы нарушили общественный порядок, хотя ничего такого не было абсолютно. И мы не понимаем, каким боком нам приписывают такую статью тяжкую уголовную сейчас, и в этой ситуации мы не понимаем, почему нас считают хулиганами, преступниками. И пиротехника постоянно применяется, находится в свободной продаже, каждый день используется, там эти салюты бахают. Чем эти люди от нас отличаются?», — подчеркнул он.

По мнению Клочкова, не исключено, что это дело связано с делом актрисы Ларисы Кривоносовой, которая пародировала в скетч-шоу официального представителя МВД Ирину Волк и получила три месяца колонии.

Ранее Telegram-канал «Подъем» сообщил, что на авторов роликов про депутата Наливкина завели уголовное дело о хулиганстве за ролик, в котором Наливкин стреляет из гранатомета по старой автобусной остановке.

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