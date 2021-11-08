В Центре Гамалеи рассказали, как получить уровень антител в 300 единиц

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал, как достичь уровень антител в 300 международных единиц для защиты от коронавируса. Об этом пишут «Известия».

По его словам, к выводу о том, что для защиты от COVID-19 нужен именно такой уровень антител пришли как российские, так и иностранные исследователи.

Граница в 300 антител достигается за счет исходной иммунизации, а позднее закрепляется с помощью последующей ревакцинации, добавил Гущин.

Ранее академик РАН, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследование по определению необходимого количества антител к COVID-19 было проведено совместно с департаментом здравоохранения Москвы. В исследование приняли участие 4 тысячи жителей Москвы.