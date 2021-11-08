Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой неделе не ляжет снег 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти по снегу, толкая впереди... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз Восток» Китаем 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США по выдаче виз... 03:45

Власти Крыма разъяснили правила въезда и заселения туристов

close
100%
Александр Полегенько/РИА «Новости»

Власти Крыма разъяснили правила въезда и размещения в гостиницах и санаториях туристов. Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства курортов и туризма республики.

В ведомстве отметили, что Крым открыт для туристов и въезжать в регион можно всеми видами транспорта. При въезде на полуостров гражданам РФ не потребуется предъявлять справку о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, им также не нужно будет соблюдать карантин.

Общественный транспорт в Крыму работает без ограничений, однако до особого распоряжения льготный проезд граждан в возрасте 65 лет и старше отменен, указано в сообщении.

По указу губернатора Крыма Сергея Аксенова, с 8 ноября при заселении в отели и санатории предъявление отрицательного результата теста на COVID-19 не потребуется при наличии документа о вакцинации против коронавируса или QR-кода с портала госуслуг, а также сертификата о перенесенном коронавирусе. Гостей, имеющих противопоказания к вакцинации, разместят в гостиницах при наличии у них медицинского документа, подтверждающего наличие противопоказаний, и отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа до заселения.

Власти Крыма также напомнили, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий усиленные меры профилактики против коронавирусной инфекции. Жителей и гостей полуострова просят соблюдать все санитарные требования и рекомендации, носить маски в общественных местах и избегать мест с большим скоплением людей.

Ранее в Крыму заявили, что полуостров может стать первым в России COVID-free регионом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть