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Минцифры РФ: срок действия QR-кодов после вакцинации остается прежним

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Минцифры и Минздрав России подтвердили, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Об этом сообщает ТАСС.

«QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуг» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», — рассказали в министерстве цифрового развития.

Также там добавили, что в настоящее время портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что на «Госуслугах» сократили срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса на полгода.

Позже в федеральном оперштабе по коронавирусу заявили, что официально никакого документа об изменении сроков действия кодов не было. Вероятно, это сбой портала «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с данной проблемой советовали позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

На фоне сообщений о сокращении срока действия QR-кодов сайт «Госуслуги» начал работать со сбоями.

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