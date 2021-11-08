В Госдуме предложили компенсировать 100% платы за ЖКУ ветеранам ВОВ

Глава комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что на отзыв в правительство была направлена новая редакция законопроекта, которая предполагает компенсацию оплаты за ЖКУ, капремонт и жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Известия».

«Ветеранов становится все меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — подчеркнул Нилов.

Законопроект предполагается распространить более, чем на 100 тыс. человек. В публикации отмечается, что на 1 сентября 2021 года в РФ проживают 61 480 инвалидов ВОВ или приравненных к ним лиц, а также 47 120 участников Великой Отечественной войны.

Ранее Нилов предложил три шага, направленные на рост пенсий россиян. По его словам, необходимо проиндексировать пенсии работающим пенсионерам; начать пересчитывать пенсии работающим пенсионерам в полной мере; обеспечить доход в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).