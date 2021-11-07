Полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста в Глазго

Шотландская полиция арестовала более 20 экоактивистов после акции протеста против изменения климата в Глазго, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Группа людей была задержана сотрудниками полиции после того, как они использовали пиротехнические средства и задержали шествие», — рассказал помощник главного констебля Глазго Гэри Ричи.

Он уточнил, что большинство протестующих были задержаны на мосту Короля Георга V, который связывают северную и южную части города.

Ранее Грету Тунберг призвали отправиться в Китай протестовать против ухудшения климата.

До этого она возглавила акцию протеста в Глазго.

Отмечается, что митингующие несут в руках транспаранты с природозащитными лозунгами и призывами действовать, обращенными к участникам конференции. Во встрече принимают участие делегаты из 200 стран.