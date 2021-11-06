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Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами из-за внешнего вида

Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами из-за их внешнего вида, после чего выгнал их из транспортного средства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что инцидент произошел на остановке «Семеновская». В автобус зашли двое мужчин, но водитель отказывался продолжать следовать по маршруту из-за того, что у одного была серьга в ухе, а у другого – длинные волосы.

После этого шофер вышел в салон автобуса, начал оскорблять молодых людей. По словам очевидцев, он обвинял их в «гомосексуализме» и пытался выгнать из транспортного средства. После безуспешных попыток водитель напал на одного из пассажиров, которые в итоге вышли из автобуса.

Ранее в столице Татарстана кондуктор высадила из автобуса мальчика с особенностями состояния здоровья — у него не было денег на проезд. Ребенку пришлось пять остановок идти до школы пешком, раньше он добирался туда на школьном автобусе, рассказал журналистам отец мальчика Геннадий. Он добавил, что у его сына задержка в развитии. Придя в школу, мальчик позвонил и сказал, что у него закончились деньги на транспортной карте.

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