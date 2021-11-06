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В Крыму отменили ПЦР-тесты для туристов со справкой о вакцинации от COVID-19

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Крыму отменили ПЦР-тесты для заселяющихся в отели Крыма при наличии справки о вакцинации от коронавируса, говорится в опубликованном указе главы республики Сергея Аксенова.

Согласно документу, мера начнет действовать с 8 ноября. Привитым от коронавируса гостям крымских отелей потребуется предъявить только сертификат о вакцинации или соответствующий QR-код, полученный с Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом лицам, имеющим противопоказания к вакцинации, необходимо будет показать документ, подтверждающий это, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции, полученный не позднее чем за 72 часа до заселения.

Ранее на период нерабочих дней в Севастополе развернули блокпосты на въездах в город для проверки у въезжающих QR-кодов. Эти меры, уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, были приняты с целью ограничения туристического потока в город. Кроме того, было принято решение ввести режим QR-кодов в общественных местах.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не планирует вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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