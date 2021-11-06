Психолог Жавнеров рассказал, как снизить тревожность из-за пандемии

Психолог и блогер Павел Жавнеров рассказал, как снизить уровень тревожности и победить страх заразиться коронавирусом. Слова специалиста приводит URA.RU.

Жавнеров отметил, что часто боятся не самой болезни, а того, как она будет протекать, люди видят два варианта — либо умру, либо нет. В этом случае психолог посоветовал расписать все возможные варианты — от самого плохого до самого хорошего — с учетом вашего образа жизни и особенностей здоровья.

«Если кто-то заболел, человек должен понимать, что есть причины, которые к этому привели, понимать, какой образ жизни вел человек и почему так произошло. Это необходимо, чтобы человек понял, что этих причин у него нет. Тогда он будет спокойно к этому относиться», — заявил специалист.

Психолог заявил, что эти советы могут подойти для крепкой психики, а вот людям с заведомо повышенной тревожностью лучше заранее обратиться к специалисту.

Ранее психолог рассказала, почему снижаются умственные способности у переболевших COVID-19.