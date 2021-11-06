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В Австрии открыли пункт вакцинации от Covid-19 в борделе

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В австрийской столице Вене открыли пункт вакцинации от коронавируса в публичном доме «Фунпаласт». Об этом сообщает телеканал НТВ.

По словам менеджера борделя Петера Ласкариса, их публичный дом — единственное место в Вене, где можно привиться и ночью. «Конечно, в бордель нельзя заходить женщинам и детям, но мы и это предусмотрели, в кабинет вакцинации есть отдельный вход», — добавил он.

Сообщается, что при вакцинации в борделе посетители получат сертификат на €30, который можно потратить в заведении.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге проститутки и владельцы борделей вышли на митинг, чтобы добиться снятия эпидемиологических ограничений на их работу.

Работники секс-индустрии возмущены тем, что публичным домам все еще запрещено открываться, пока многолюдные бары и рестораны уже вовсю принимают посетителей. Проститутки, устроившие акцию, требуют разрешения на работу, называя себя «профессионалами в области гигиены».

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