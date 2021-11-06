В Минздраве Украины сообщили, что страна находится на пике волны коронавируса

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна находится на пике волны коронавируса. Его слова приводит агентство «РБК-Украина».

По его словам Украина сейчас находится на пике, а в скором времени заболеваемость пойдет на убыль.

«То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться», — заявил Ляшко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне роста случаев заражения коронавирусом в стране призвал граждан «включить мозг» и начать вакцинироваться. Он добавил, что власти страны рассчитывают нарастить темпы вакцинации от COVID-19 почти до 300 тысяч в сутки.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Украины, за последние сутки в стране выявлено рекордных 26 488 случаев заражения коронавирусом (из них детей – 1 654, медицинских работников – 488), скончались 696 человек, вылечились 13 281 пациента.