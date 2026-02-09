В центре Москвы столкнулись автобус и грузовик

«112»: в ДТП с автобусом и грузовиком в центре Москвы пострадали восемь человек

Несколько человек пострадали в результате аварии с участием грузовика и автобуса в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В публикации уточняется, что транспортные средства столкнулись на Ленинском проспекте.

«Травмы получили восемь человек», — подчеркнули авторы материала.

2 февраля в Рыбинском районе Красноярского края произошло ДТП, после которого четырех человек госпитализировали с травмами. Еще пять человек — один взрослый и четыре ребенка — не выжили.

Позднее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что в Красноярском крае столкнулись грузовик и «Газель». Подростки, получившие несовместимые с жизнью травмы, были кандидатами на поступление в ведомственный вуз. Взрослый, которого не удалось спасти, являлся сотрудником регионального управления ФСИН.

Как рассказали в правоохранительных органах, грузовик Iveco буксировал модульный дом, который во время движения отсоединился и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с пассажирской «Газелью». На фоне произошедшего водителя Iveco задержали.

