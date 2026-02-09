Звезда «Не родись красивой» о травме ноги: «Оказали помощь»

Российская актриса Нелли Уварова уточнила сообщения о полученной травме ноги. Ее цитирует NEWS.ru.

Актриса заверила, что скоро вернется к работе.

«Травма незначительная. Оказали помощь и отпустили домой», — рассказала она.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Уварову, прославившуюся в роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Канал утверждал, что актриса получила ее во время катания на коньках в районе Хамовников. В спектаклях актрису пришлось заменить.

Для звезды сериала «Не родись красивой» это не первый перелом. В марте 2025 года СМИ сообщали, что Уваровой удалили спицы из руки после травмы лучевой кости. Актриса восстанавливалась около полугода.

Ранее актер из «Не родись красивой» Артем Семакин исключил продолжение сериала без Нелли Уваровой.