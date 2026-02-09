Размер шрифта
В Госдуме допустили скорое возвращение россиян на международные турниры

Свищев: полноценный допуск россиян на международные турниры скоро состоится
Алексей Даничев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил о скором полноценном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям, передает РИА Новости.

«Михаил Дегтярев уже говорил, что в ближайшее время ожидает возвращения российских спортсменов на международные турниры во многих видах спорта. Мы действительно видим, что в последнее время многие федерации возвращают наших атлетов. Такая тенденция существует», — заявил Свищев.

Как пишет издание The New York Times, вскоре МОК должен отменить приостановку членства Олимпийского комитета России, что позволит россиянам выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе с флагом и гимном. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил о несправедливости санкций против России, напомнив про вторжение США в Венесуэлу и военных действиях Израиля в Газе.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев выразил сомнение в том, что МОК готов вернуть Россию в мировой спорт.
 
