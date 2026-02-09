В СВР узнали о планах Запада сменить власть в Белоруссии

Страны Запада через неправительственные организации (НПО) попытаются раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. Об этом заявили в Службе внешней разведки России (СВР), передает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о НПО, среди которые «демократизаторские» структуры, агентства и фонды США, Великобритании, Германии, Польши и других европейских государств.

В СВР отметили, что для воплощения в жизнь сценария цветной революции в Белоруссии ставится задача найти в местном обществе новые оппозиционные кадры. Запад рассчитывает сформировать ресурс «обозленных» на белорусского президента Александра Лукашенко с прицелом на выборы главы государства в 2030 году, говорится в сообщении.

«Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе со Светланой Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране», — заявили в СВР.

В службе добавили, что европейские страны упускают из виду то, что белорусы, пережив «срежиссированный враждебными внешними силами внутриполитический кризис 2020 года», получили хорошую «прививку» от попыток изменить ситуацию в республике.

В СВР добавили, что белорусы не забывают, что произошло с Украиной, Молдавией и другими странами, — «разрушенными во имя реализации геополитических амбиций Запада под прикрытием фальшивых лозунгов о защите демократии и прав человека».

Ранее в Польше заявили, что Тихановская разрушила большую коррупционную схему Европы.