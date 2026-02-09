Москалькова сообщила, что пленные российские военные получили посылки от родных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила подтверждение того, что пленные российские военные получили посылки от родных. Об этом омбудсмен сообщила на заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, передает РИА Новости.

Она рассказала, что на переговорах с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, которые состоялись 5 февраля в Белоруссии, передала письма для военнопленных.

«Получили полную информацию с фотографиями, подтверждениями, что наши все до одного ребята, которые оказались в плену на территории Украины, получили посылки. Посылки с теплыми вещами, с продуктами — это очень важно», — сказала Москалькова.

5 февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.