Анна Чиповская пришла проститься с матерью

В Москве началось прощание с актрисой Ольгой Чиповской
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В Москве началось прощание с актрисой Ольгой Чиповской. Об этом пишет издание Super.

Проститься с матерью в Большое фойе Театра имени Вахтангова пришла ее дочь — 38-летняя звезда «Елок» и сериала «Оттепель» Анна Чиповская, а также друзья и коллеги Юрий Чурсин, Павел Табаков и другие.

67-летней Чиповской не стало 4 февраля, на момент кончины она была дома. До последних дней она выходила на сцену Театра имени Вахтангова.

В 1981 году Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина, в том же году начала играть в Театре имени Вахтангова. Всю жизнь Чиповская посвятила служению сцене. Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». В 2021 году была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Известно, что Чиповская была замужем за российским джазовым музыкантом, заслуженным артистом РСФСР Борисом Фрумкиным. Ольга и Анна Чиповская вместе сыграли в фильме «Елки 3». Там они появились в роли бабушки и мамы героини Насти. Всего фильмография Ольги Чиповской насчитывает около 10 проектов.

Ранее звезда «Брата» перенес операцию на открытом сердце.
 
