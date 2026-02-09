Размер шрифта
СМИ: Иван Макаревич прекратил общение со отцом из-за СВО

Блогер Манукян заявил, что сын Макаревича не разделяет позицию отца по СВО
Сын фронтмена «Машины времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Иван сознательно дистанцируется от публичной позиции родителя, продолжая проживать и развивать карьеру в России. Об этом сообщил блогер Вадим Манукян изданию «Абзац».

«Ваня Макаревич не уехал и придерживается противоположной [отцу] позиции. Он не хотел, чтобы на него навешивали ярлыки и автоматом притягивали к отцу», — сказал Манукян.

«Абзац», ссылаясь на неподтвержденные данные, отмечает, что Макаревич-младший прекратил общение с отцом после свадьбы музыканта. Он не одобрил выбор родителя.

При этом в конце января 2024 года Макаревич заявлял, что не финансирует Вооруженные силы Украины, поскольку боится за жизнь сына. Сам Иван мало говорит о родителе публично, он также не делал никаких высказываний относительно СВО.

«Он [Иван Макаревич] принял для себя другое решение — живет и работает в нашей стране. Хороший пример — родной сын иноагента придерживается иного мнения», — в то же время утверждает Манукян.

В ноябре 2022 года Макаревича признали иностранным агентом. В начале СВО музыкант уехал из России. На данный момент он проживает в Израиле вместе с супругой Эйнат Кляйн.

Ранее сообщалось, что Лепс может заработать 20 млн рублей на концерте в Воронеже.
 
