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Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении отца с сыном в Новой Москве

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Кадр из видео/Новые Ватутинки/Telegram

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать уголовное дело, возбужденное по факту нападения в Новых Ватутинках на Александра Жиловникова и его четырехлетнего сына четверых мужчин на статью 317 УК РФ «Покушение на убийство». Об этом сообщается на сайте СК.

«Нападавшие не только подвергли избиению мужчину, но своими действиями создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Председателем СК России дано поручение подчиненным принять меры по оказанию психологической помощи ребенку, который стал свидетелем избиения, а также установить, не причинены ли ему повреждения нападавшими», — говорится в пресс-релизе.

Также Бастрыкин поручил проверить, не причастны ли подозреваемые к аналогичным преступлениям, и ходатайствовать в суд о заключении их под стражу.

Изначально дело возбудили по более мягкой статье — «Хулиганство».

Ранее стало известно, что трое задержанных по подозрению в избиении оказались гражданами России.

До этого один из нападавших назвал причину конфликта. Своей версией произошедшего поделился и Жиловников.

Инцидент произошел в четверг, 4 ноября. Драка началась после обмена оскорблениями в супермаркете.

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