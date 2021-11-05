Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Смородская назвала «Спартак» расистским клубом 20:00
В США исключили возобновление работы генконсульств в Китае 19:56
Украинский депутат выставил на продажу нарисованный им портрет Путина 19:51
Грета Тунберг возглавила акцию протеста в Глазго 19:43
Задержаны двое подозреваемых в нападении на отца с ребенком в Новой... 19:38
Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году 19:36
Тарасова о судействе на Гран-при Италии: я бы поставила Хромых на первое... 19:27
19Fortyfive: в США пришли в «стратегический ужас» из-за сближения... 19:26
Хромых занимает второе место после короткой программы на Гран-при Италии 19:16
Сотрудникам скорой помощи в ЕАО ответили на вопросы о вакцинации 19:14

Москвичка пожаловалась на полицейского, ударившего ее по лицу удостоверением

close
100%
Комитет против пыток/YouTube

Жительница Москвы Диана Мальцева пожаловалась в полицию на участкового уполномоченного Александра Бурденюка, который ударил ее служебным удостоверением по лицу. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Мальцевой Адама Торосяна.

Инцидент произошел 30 октября в квартире Мальцевой на улице Космонавтов на северо-востоке столицы. Участковый Бурденюк вывернул девушке руки и ударил ее по лицу удостоверением, сопровождая нападение репликами: «Я здесь власть!», «Вы что, здесь все попутали!?», «Я вас всех здесь положу!». Полицейский пришел проверить, не скрывается ли в квартире военнообязанный брат супруга Мальцевой.

Видео с рассказом пострадавшей опубликовано в Youtube-канале правозащитной организации «Комитет против пыток».

Торосян отмечает, что во время нападения в квартире находились дети Мальцевой.

«Помимо прямой потерпевшей, пострадать могли также и дети, которые могли получить психологическую травму от увиденного», — подчеркнул юрист.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве, после инцидента была начата проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник полиции застрелил напавшего на него мужчину с ножом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть