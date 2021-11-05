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В сети появилось видео, на котором Сергея Зверева высмеяли приезжие

В сети распространилось видео 2014 года, на котором к российскому стилисту и шоумену Сергею Звереву пристают неизвестные в одном из московских торговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Судя по кадрам, мужчинам не понравился внешний вид Зверева, — они шли за ним по пятам и отпускали нецензурные комментарии в адрес стилиста. Шоумен остановился и вежливо обратился к приезжим.

«Скажи, я тебя чем-то обидел? Не надо так себя вести, это некрасиво», — сказал он.

Ранее сообщалось, что заработки российского стилиста и телеведущего Сергея Зверева сильно сократились из-за отсутствия гастролей на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса. Такое заявление сделал один из друзей стилиста. По его словам, шоумен терпит «бедственное» положение.

Он также указал, что Зверев имеет сеть салонов, но они в течение долгого времени были закрыты из-за действующих ограничений. Их недавно смягчили, но нанесенный урон бизнесу стилист компенсировать пока не может.

Кроме того, собеседник отметил, что телеведущий является «сильным, гордым» человеком, который «никогда не попросит помощи у коллег».

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