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В Москве ожидается сильный туман

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@bazabazon/Telegram

В ночные часы в российской столице ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства города Москвы в своем Telegram-канале.

«Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге», — подчеркнули в ведомстве.

Москву в ночь на 2 ноября окутал густой туман. Видимость во многих районах упала до десятков метров, а московские аэропорты отменили более 200 авиарейсов.

После того, как он рассеялся, специалисты не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Экстренные и метеорологические службы обращали внимание, что это естественное метеорологическое явление, которое не имеет отношения к запаху гари и дыму в некоторых населенных пунктах.

Пришедшее потепление, по прогнозу руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, продержится в Москве минимум до 10 ноября. Он добавил, что в субботу и воскресенье температурный фон будет выше нормы на 7…8°C — дневная температура будет в диапазоне +5…10°C.

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