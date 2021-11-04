Арестованного в США аналитика Данченко обвиняют в даче ложных показаний

Аналитик Игорь Данченко, работавший над досье на экс-президента США Дональда Трампа, был арестован по обвинению в даче ложных показаний ФБР, сообщает телеканал CNBC.

«Аналитику Игорю Данченко было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в даче ложных показаний ФБР во время нескольких интервью с агентами в 2017 году», — говорится в сообщении.

В Минюсте уточнили, что он был взят под стражу в четверг утром. Он должен предстать перед федеральным судом в Вирджинии во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что его арест является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В сентябре спецпрокурор США Джон Дарем выдвинул подобные обвинения в отношении юриста Майкла Сассмана, который в 2016 году предоставил ФБР данные о якобы существовавших связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России. Сам юрист не уточнил, с каким именно, но американские журналисты писали, что речь идет об Альфа-банке. В ФБР при этом не нашли достаточных улик, чтобы подтвердить эти заявления.