Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Болонье» ответили на вопрос об интересе к форварду сборной... 19:46
Москвичей предупредили о лжекоммунальщиках 19:41
Фигуристка Медведева ответила на вопрос, перейдет ли она в парное катание 19:37
В Раде заявили о сокращении Россией поставок газа на Украину 19:29
Бывший гендиректор «Ювентуса»: «Зенит» — не соперник... 19:29
В ВОЗ рекомендовали россиянам в нерабочие дни сократить личные контакты 19:25
Власти Нью-Йорка предлагают по $100 детям, привившимся от COVID-19 19:17
«Король тигров» сообщил о возможном раке 19:11
Семиклассница из Москвы забеременела второй раз через 2 месяца после первых... 19:07
Червиченко о возможной покупке акций «Спартака» шейхами: это затравка... 19:01

Арестованного в США аналитика Данченко обвиняют в даче ложных показаний

close
100%
Игорь Данченко/Facebook

Аналитик Игорь Данченко, работавший над досье на экс-президента США Дональда Трампа, был арестован по обвинению в даче ложных показаний ФБР, сообщает телеканал CNBC.

«Аналитику Игорю Данченко было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в даче ложных показаний ФБР во время нескольких интервью с агентами в 2017 году», — говорится в сообщении.

В Минюсте уточнили, что он был взят под стражу в четверг утром. Он должен предстать перед федеральным судом в Вирджинии во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что его арест является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

В сентябре спецпрокурор США Джон Дарем выдвинул подобные обвинения в отношении юриста Майкла Сассмана, который в 2016 году предоставил ФБР данные о якобы существовавших связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России. Сам юрист не уточнил, с каким именно, но американские журналисты писали, что речь идет об Альфа-банке. В ФБР при этом не нашли достаточных улик, чтобы подтвердить эти заявления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть