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Более 100 военных медиков прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19

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Александр Мельников/РИА «Новости»

Более 100 военных медиков прибыли в Тульскую область для помощи гражданским специалистам в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министерства обороны.

По данным ведомства, в регион прибыли врачи из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов (ВВО, ЮВО и ЗВО), Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск.

До их прибытия в медицинских учреждениях Тульской области уже находились 65 военных медиков ЗВО, прибывших в регион по просьбе губернатора Алексея Дюмина.

В составе военных врачей — реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Минобороны продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов России в борьбе с COVID-19 по поручению президента РФ Владимира Путина, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны отправит в Подмосковье более 220 военных медиков для борьбы с коронавирусом.

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Коронавирус 2019-nCoV
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