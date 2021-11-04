Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперт заявил, что Польша мешает газовому союзу между Россией и ФРГ 08:59
В Хабаровском крае между прошедшими вакцинацию разыграют три тонны угла 08:57
Защитник «Лестера» рассказал о плане на игру в матче со... 08:52
Омбудсмен Украины признал провал в борьбе с русским языком 08:45
Опрос показал, сколько россиян поддерживает продление нерабочих дней 08:34
Более 100 военных медиков прибыли в Тульскую область для борьбы... 08:33
Витория пообещал новую стратегию для «Спартака» в матче с «Лестером» 08:33
Тренер Ташуев назвал плюс для «Зенита» в поражении от... 08:18
Украинец пытался вывезти из страны ценную икону, приклеив ее скотчем к спине 08:10
В Сеть попала база более 45 млн пользователей VPN-сервисов 08:05

Уровень защиты «ЭпиВакКороны» от COVID-19 сравнили с другими вакцинами

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В научном центре «Вектор» заявили, что результаты клинических исследований первой и второй фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает «Интерфакс».

«У всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки, что полностью соответствует рекомендованному Министерством здравоохранения полугодовому интервалу перед ревакцинацией», — рассказали в научном центре.

В «Векторе» отметили, что общие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией после применения «ЭпиВакКороны» по всем регионам России говорит о том, что этот препарат обеспечивает уровень защиты, сопоставимый с другими российскими вакцинами от COVID-19.

Также в центре уточнили, что статистика заболеваемости среди граждан, вакцинированных в рамках гражданского оборота зарегистрированными в России вакцинами, ведется Министерством здравоохранения.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что вакцины на «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» не будут выявляться тестом на определение поддельного сертификата о вакцинации, так как они производятся в небольшом количестве и мало применяются.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть