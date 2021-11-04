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Москвичей ожидает облачная погода и до 11°C тепла 4 ноября

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

В Москве 4 ноября будет облачная погода и до +11°C, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Сообщается, что ночью температура воздуха может опуститься до плюс 5°C, при этом осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с, а атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье 4 ноября температура будет от 7°C до 12°C, а ночью ожидается похолодание до трех градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале следующей недели ожидается аномально теплая погода.

«Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17°C ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели», — сказал синоптик.

Также Вильфанд предупредил москвичей о возвращении дождей. По словам метеоспециалиста, дожди ждут горожан и в четверг, 4 ноября и пятницу, 5 ноября. В эти дни столбики термометров москвичей покажут больше +10°C.

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