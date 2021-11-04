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Вирусолог Центра Гамалеи опасается появления в России новых штаммов COVID-19

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в ноябре в России могут появиться новые варианты COVID-19. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач назвал «головотяпством» легкомысленное отношение некоторых россиян к режиму нерабочих дней и к опасности заражения коронавирусом. Эта мера должна снизить заболеваемость, но некоторые ринулись за границу, а на обратном пути, возможно, «прихватили» с собой новые варианты и мутации коронавируса, над которыми потом «придется ломать голову специалистам».

«Снижение заболеваемости будет, но оно могло бы быть еще больше. Эффект от нерабочих дней был бы более заметным, если бы не совершенно глупое стремление некоторых людей к поездкам сейчас в Турцию, Египет и другие страны. Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения», — заявил Бутенко.

Ранее ученые нашли крупный резервуар мутаций COVID-19.

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