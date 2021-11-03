Названы сроки ограничений экспорта азотных удобрений в России

Ограничения на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений вводятся на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно количественное сокращение на вывоз за пределы территории России в страны, которые не являются участниками Евразийского экономического союза, азотных удобрений <...> в объеме 5,9 млн. тонн и удобрений, содержащих два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий <...>, в объеме 5,35 млн. тонн», — говорится в постановлении.

В документе отмечается, что квоту на экспорт азотных удобрений необходимо распределить между производителями до 25 ноября.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин на полгода введет ограничения на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить подорожания продуктов.

По словам Мишустина, ограничения для удобрений были установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных — не более 5,35 млн тонн.