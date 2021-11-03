Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Боец Ковингтон о Чимаеве: этот парень хотел закончить карьеру из-за простуды 23:52
Нутрициолог Маркова рассказала о полезном продукте для людей со слабым сердцем 23:52
Премьер-министр Молдавии назвала переговоры с «Газпромом» жестокой игрой... 23:40
В Молдавии планируют изменить закон, чтобы не остаться без газа 23:39
«Интерфакс»: ледяной дождь спровоцировал крушение... 23:27
Правительство РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива 23:18
Экс-теннисист Кафельников о «Спартаке»: у меня ко всей команде... 23:17
В Киеве заявили, что не намерены просить Россию возобновлять поставки угля 23:11
Дети в Тверской области заживо сожгли трех человек 23:09
Ученые впервые произвели горючее из воздуха и света 23:02

Найден крупный резервуар мутаций COVID-19

close
100%
Depositphotos

Ученые из университетов Айовы и Пенсильвании выявили в США сотни зараженных коронавирусом белохвостых оленей. Об этом свидетельствуют результаты их исследования, которое опубликовано на портале Biorxiv.

По данным специалистов, коронавирус передался парнокопытным от людей. После этого COVID-19 стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020 по январь 2021 года ученые отбирали оленей для тестирования в Айове и узнали, что до 80% из них были заражены.

Эксперты считают, что распространение вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена, если они превратятся в резервуар мутаций COVID-19. По их мнению, в таком случае со временем вирус станет более вирулентным и будет способен обходить нынешние вакцины.

Ранее исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики изучили в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции инфицировать клетки дыхательных путей различных животных, чтобы понять какие виды восприимчивы к COVID-19.

Всего были изучены клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.

Согласно результатам исследований, коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть