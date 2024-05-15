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Бывший спортивный директор «Зенита» объяснил, почему клуб переподписал контракт с Семаком

Бывший спортивный директор «Зенита» Корнеев: клуб решил поддержать Семака

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев заявил, что руководство клуба решило поддержать тренера Сергея Семака, переподписав с ним контракт на пять лет, передает «Спорт-Экспресс».

«Выигранные титулы говорят сами за себя. Руководство клуба решает поддержать Семака. Несмотря на то, что сейчас есть проблемы с результатами, снимая все вопросы», — сказал Корнеев.

Новый контракт Семака с «Зенитом» рассчитан на пять лет.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе уступили московскому ЦСКА. До этого петербургский клуб проиграл «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Одно очко в четырех матчах при одном забитом голе — это худший отрезок в четыре матча у «Зенита» при Семаке по обоим показателям.

«Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав 51 очко. Команда отстает от лидирующего «Динамо» на два балла за два тура до конца чемпионата.

Ранее бразилец из «Зенита ответил, что идет не так у команды.

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