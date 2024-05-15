«Целое море»: Московский зоопарк показал, как панда Катюша плещется в уличном бассейне

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с пандой Катюшей, которая купается в бассейне большого вольера.

«Уличный бассейн Катюша оценила. В сравнении с маленькой поилкой, где она начинала свои купания, это целое море», — подписала Акулова ролик.

На нем детеныш большой панды нарезает круги по уличному бассейну в то время, как рядом в воде плещется ее мать.

«Прекрасные мокрые медведи! Один лучше другого», «Не только Катюша, но и Дин Дин оценила. Кайфуют обе. Спа-процедуры», «Вот это бодро шурует теперь! А как боялась выходить на улицу», «Радость, умиление, восторг», «Ребенок есть ребенок. Вода — их слабость», — прокомментировали видео подписчики канала.

До этого Светлана Акулова показывала новое видео с завтраком панды Катюши.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, когда панда Катюша уедет в Китай.