Россиянин выманил у знакомых более 10 млн рублей, выдавая себя за успешного бизнесмена

В Иркутске будут судить местного жителя, выдававшего себя за успешного бизнесмена и обманывавшего граждан, сообщает прокуратура области.

В ведомстве уточнили, что 33-летнего иркутянина судят за мошенничество. По версии следствия, с сентября 2014 года по август 2019 года он ввел в заблуждение восемь человек и похитил у них более 10 млн рублей.

Как установили следователи, мужчина начинал общаться с потерпевшими на популярном сайте знакомств, а также в общественных местах. Он входил в доверие к молодым женщинам и мужчинам, представляясь успешным бизнесменом в угольной и строительной отраслях. После этого аферист рассказывал новым знакомым о тяжелых жизненных обстоятельствах, в том числе о наложении ареста на счета его фирмы.

Обвиняемый просил жертв дать ему взаймы от 160 тыс. до 2,8 млн рублей, однако возвращать взятые таким образом суммы мужчина не собирался. Получив деньги, он переставал выходить на связь и тратил похищенные средства на личные нужды.

Полицейские задержали его в Москве, по решению суда он был отправлен под домашний арест. В ближайшее время дело бизнесмена-афериста рассмотрит Куйбышевский районный суд Иркутска.

Ранее аферист притворялся голливудским актером и выманивал деньги на съемки нового проекта.