Названы предварительные версии крушения Ан-12 под Иркутском

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ назвали предварительные версии крушения самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщили в управлении, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность самолета. Следователи в настоящее время рассматривают все эти версии крушения.

В среду самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся. Упавший самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Он доставлял продукты на Чукотку.

Ранее сообщалось, что жертвами крушения Ан-12 в Иркутской области стали семь человек. На борту воздушного судна находились только члены экипажа.

По данным агентства «БелТА» со ссылкой на авиакомпанию «Гродно», в экипаж, предположительно, входили граждане России, Белоруссии и Украины.