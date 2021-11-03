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В Китае родители скупают шлемы, чтобы сделать головы детей эталонно круглыми

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Китайские родители надевают на своих младенцев дорогие шлемоподобные головные уборы, чтобы их черепа были более круглыми. Как сообщает Bulsiness Insider, такую моду диктуют стандарты красоты в китайском обществе.

Отмечается, что у китайцев считается некрасивым иметь плоскую или вытянутую голову. При этом стоимость аксессуаров может достигать $4300.

Издание сообщает о жительнице китайского Сяньсю, которая надела на своего грудничка шлем «несмотря на протесты членов семьи».

«У меня плоская голова, и я знаю, как больно женщинам, которые гонятся за красотой. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос и пожалел об этой части себя», — заявила мать ребенка, вынужденного носить шлем.

Отмечается, что помимо шлемов для детей родители покупают специальные неровные жесткие подушки, меняющие форму черепной коробки.

Тем временем, в Китае планируют наказывать родителей за плохое поведение детей.

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