Тестами на поддельный сертификат о вакцинации не будут проверять каждого привитого

Тесты на определение поддельного сертификата о вакцинации не будут широко применяться, так как он необходим для выявления мошенников, а не проверки вакцинированных. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Эти тесты не предназначены для широкого применения, чтобы каждого вакцинированного проверять. Они предназначены для выявления тех или иных групп мошенников. Я думаю, что они будут применяться, и мошенники будут наказаны. Тесты будут использовать как научное исследование, но вести каждого человека и проверять, вакцинировался он или нет, конечно, не будут. Проверить каждого вакцинированного невозможно, тест-то непростой. Должна быть надежда на то, что у человека есть голова, и он не будет причинять вред себе и своим близким», — пояснил он.

Ранее Анатолий Альтштейн рассказал, что вакцины на «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» не будут выявляться тестом на определение поддельного сертификата о вакцинации.