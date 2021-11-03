Пойманного в Астрахани члена банды Басаева отправили в СИЗО

Члена банды Басаева Магомеда Алханова, который в конце октября сбежал из психбольницы в Астрахани и накануне был задержан полицией, поместили в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

При этом правоохранитель не уточнил, будет ли Алханов в дальнейшем возвращен в психбольницу или этапирован в Северо-Кавказский федеральный округ.

В конце октября стало известно, что Магомед Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки.

Мужчину обнаружили накануне, 2 ноября, в кафе благодаря местным жителям. Они заявили полиции, что в одном из заведений Астрахани находится человек, похожий на объявленного в розыск Алханова. Правоохранители задержали сбежавшего заключенного.

Ранее в сети появилось видео задержания сбежавшего Алханова.

По данным правоохранительных органов, Магомед Алханов был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.