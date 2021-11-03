В Кемеровской области из-за сигнала о задымлении эвакуированы 55 горняков

На шахте «Байкаимская» в Беловском районе Кемеровской области поступил сигнал о задымлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Самостоятельно эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась», — уточнил источник.

Что стало причиной срабатывания сигнала о задымлении, не уточняется.

Ранее на шахте Анжерская Южная один человек погиб, еще один пострадал в результате выброса метана и обрушения горной породы.

До этого на золотодобывающей шахте в Бурятии произошел взрыв. В результате произошедшего погиб один человек, еще до 10 рабочих эвакуировались из шахты самостоятельно.