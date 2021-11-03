Более 70% россиян хотели бы работать удаленно

Большинство (72%) жителей России хотели бы работать удаленно, чтобы экономить деньги и больше распоряжаться своим временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», который опубликовал РБК.

При этом уже работают в дистанционном формате 12% опрошенных. Еще 16% не рассматривают для себя удаленку.

Среди тех, кто хочет работать дистанционно, 61% заявили, что это позволит им самостоятельно распоряжаться временем. Еще 46% хотят экономить время на дорогу, 43% — деньги на проезд и питание. Свыше трети (37%) пояснили, что при таком формате смогут больше времени проводить с семьей.

Кроме того, 22% респондентов удаленка даст больше стабильности, 20% — позволит работать в любой одежде, а 17% — чаще заниматься спортом.

При этом ранее каждая пятая компания в стране заявила, что сотрудники стали хуже работать в дистанционном формате. По результатам исследования, одной из главных причин ухудшения качества работы сотрудников стало несовершенство организационных процессов, а также неэффективность инструментов, которые используются для работы в формате онлайн.

В то же время 40% российских компаний признали зависимость финансовых показателей от уровня эффективности сотрудников.