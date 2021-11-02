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В Москве арестовали оголившуюся на фоне Кремля блогершу

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Блогершу, которая устроила обнаженную фотосессию около Красной площади, арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает в Telegram телеканал RT.

Скриншот из Telegram-канала блогерши опубликовал 30 октября в социальной сети «ВКонтакте» портал unews.pro. На фото девушка стоит с приспущенными штанами, на заем фоне находится Кремль.

«Возможно, за эти фото мне придется понести административную ответственность, но это того стоило», — написала она под снимком.

Ранее блогерша Ирина Волкова, которую задержали за публикацию фото в стрингах рядом с Исаакиевским собором, извинилась за свои действия. Девушка сказала, что «заигралась» в блогера и делала фотографии «без ума». Она добавила, что такое больше никогда не повторится, а все снимки будут удалены. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения и отпустил Волкову. Прокуратура выразила протест в связи с этим решением.

До этого сообщалось, что петербуржское управление СК возбудило в отношении Волковой уголовное дело по ч.1 ст. 148 УК России «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

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