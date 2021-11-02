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Под Мурманском дети погибли в ДТП с фурой

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой погибли трое человек, включая двоих детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную ГИБДД.

«В результате ДТП три человека погибли (из них двое детей), один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Как пишет РИА «Новости», авария произошла днем во вторник, 2 ноября, на 1143-м километре автодороги Р-21 «Кола». Легковой автомобиль «Шкоды» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии, произошедшей в Лазаревском районе Сочи. Ночью 2 ноября в поселке Вердане столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль ВАЗ-2114. Оба скончавшихся находились в легковой машине, пятеро пострадавших ехали в Mercedes.

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