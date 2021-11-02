Российские вузы могут продлить дистанционное обучение после нерабочих дней

Российские вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный режим обучения или самоподготовку студентов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что промежуточная аттестация также может проводиться дистанционно.

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. В Москве период нерабочих дней начался раньше всероссийского — с 28 октября. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. С какими еще ограничениями столкнулись москвичи, рассказала в своем материале «Газета.Ru».