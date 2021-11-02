В Сочи два человека погибли и пятеро ранены в ДТП с микроавтобусом

Два человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Лазаревском районе Сочи. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные местной дежурно-диспетчерской службы, пострадали в ДТП еще пять человек.

Ночью 2 ноября в поселке Вердане столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль ВАЗ-2114. Оба скончавшихся находились в легковой машине. Пять пострадавших ехали в Mercedes.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены 8 человек и 6 единиц техники.

Ранее жители Сочи два дня бунтовали против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Участница протеста рассказала, как удалось добиться отмены одностороннего движения под Сочи.