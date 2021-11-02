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Иностранец пытался провезти два кг героина из Москвы во Владивосток

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Иностранец пытался провезти порядка два кг героина в самолете из Москвы во Владивосток, Об этом говорится на сайте прокуратуры Приморья.

По версии следователей, два иностранца, которые приживали в Москве, в 2020 году организовали незаконный сбыт героина в особо крупных размерах в Приморье. Наркотики перевозили в скрытых полостях чемоданов. В июле организаторы привлекли для перевозки земляка. Он также передавал запрещенные вещества покупателям в Приморье.

«В декабре 2020 года обвиняемый получил в Москве от соучастников чемодан со скрытым в нем наркотическим средством (героином) в размере около двух килограммов, который перевез под видом багажа по авиамаршруту Москва-Владивосток», — сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов наши наркотики и задержали перевозчика. Уголовное дело передано для рассмотрения в Артёмовский горсуд.

Ранее следователи МВД России закончили расследование дела лидера преступной группы, которая поставляла наркотики из Европы в РФ. По информации полиции, из незаконного оборота изъяли свыше 135 кг гашиша и более 12 кг кокаина.

Обвиняемые искали водителей грузовиков, переправлявших за деньги в Россию наркотики. При этом груз скрывался от таможни. Затем наркотики приходили в Санкт-Петербург, а оттуда распределялись по всей стране.

Задержать членов банды удалось при помощи правоохранителей Литвы.

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