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Посол Италии в РФ назвал приоритетным вопрос признания «Спутника V»

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что в итальянском Минздраве вместе с Брюсселем активно работают над признанием российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Евросоюзе. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

Дипломат отметил, что для него вопрос признания данного препарата является одним из приоритетных.

«Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты», — заявил Стараче.

Ранее сообщалось, что медицинские власти Италии могут признать релевантной вакцинацию препаратом «Спутник V». Об этом заявил член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

По его словам, власти изучают две возможности признания иностранных вакцин, которые не были признаны Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Первый вариант предполагает введение дополнительной дозы одобренной ВОЗ и ЕАЛС вакцины. Второй — признание полных циклов вакцинации неодобренными препаратами.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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