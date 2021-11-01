Обрыв грузовиком контактной сети стал причиной возгорания трамвая на Чертановской улице

На Чертановской улице в Москве загорелся трамвай, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сегодня около 21:15 на Чертановской улице, 50 в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 16», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал — водитель транспортного средства оперативно остановился и высадил всех пассажиров. Предварительной причиной случившего в городском департаменте транспорта назвал обрыв провода.

«Грузовик с прицепом, который при пересечении трамвайных путей оборвал контактную сеть. Оборвавшийся провод упал на крышу вагона, из-за чего произошло возгорание пластикового защитного кожуха на крыше», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обгорел только пластиковый кожух, а сам вагон не пострадал.

В прошлом году при въезде в московский аэропорт «Внуково» загорелся автобус. Возгорание произошло на площади 4 кв.м. в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал.